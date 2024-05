Arbitro Serie A si dimette a 35 anni dopo la partita: "Ho sbagliato, la chiudo qui"

Ultime notizie calcio - Clamoroso annuncio che arriva direttamente sui social da parte di un arbitro di Serie A che ha ufficializzato le sue dimissioni dall'AIA dopo la partita arbitrata in Italia e dove ha commesso un errore decisivo per il risultato finale. L'arbitro Manuel Volpi ha diretto Cremonese-Pisa come ultima partita della sua carriera (dopo che la stagione 2022/23 ha diretto anche 20 gare in Serie A) e dove avrebbe commesso un errore decisivo.

Arbitro Manuel Volpi si dimette

Si è scusato per aver sbagliato subito dopo Cremonese-Pisa, finita 2-1 con un gol su punizione nel finale di Coda (per una punizione che non c'era). L'ha fatto con l'allenatore del Pisa Aquilani e con i calciatori. Alla fine però il risultato non è cambiato e anche questa ultima partita potrebbe averlo segnato fino ad arrivare alla decisione finale presa nelle ultime ore. Una notizia sorprendente per l’AIA e l'arbitraggio visto che l'arbitro Manuel Volpi si è dimesso dopo la partita in Serie B.

Questo il messaggio su Instagram dell'arbitro di 35 anni Volpi in una foto pubblicata con l'arbitro Daniele Orsato: