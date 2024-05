Allenamento in disparte ieri per Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia a Castel Volturno, ma nessun allarme come evidenzia La Repubblica oggi in edicola.

Ultimissime su Osimhen e Kvaratskhelia

Non c’erano infatti acciacchi da curare ma solo qualche piccola scoria da smaltire con una seduta di scarico. Motivo per cui saranno regolarmente in campo per Udinese-Napoli e l'uno accanto all'altro, per le ultimissime partite insieme prima di separarsi a fine stagione col nigeriano che andrà in altri lidi.