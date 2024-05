Ziliani denuncia: "Ufficio Giustizia FIGC esulta come un fan con Marotta per lo scudetto dell'Inter..." | FOTO

Ultime notizie calcio - Paolo Ziliani denuncia il comportamento degli organi FIGC riguardo la vittoria dello Scudetto dell'Inter. Dopo che Giancarlo Viglione, responsabile dell'Ufficio Giustizia FIGC, è stato sorpreso ad esultare come un fan con Marotta, Inzaghi e Ausilio in campo a San Siro per la vittoria dello scudetto dell'Inter, c'è stata poi anche una cena tra Gravina e Viglione della FIGC con Marotta dell'Inter. La denuncia di Ziliani:

"Premesso che l’Inter ha vinto il suo 20° scudetto in modo netto, meritato e dall’alto di una superiorità tecnica e di gioco schiacciante, e quindi del tutto regolarmente, la domanda è: è normale che il responsabile dell’Ufficio legislativo della FIGC, l’avvocato Giancarlo Viglione, si palesi accanto alla panchina interista per complimentarsi con Marotta, Inzaghi e Ausilio mostrandosi felice e raggiante come il più assatanato dei supporter? Davvero era così importante manifestarlo?".