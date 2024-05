Nuovo allenatore Napoli, ADL prepara la sorpresa al Film Scudetto?

Notizie calcio Napoli in tempo reale - Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore e continuano a circolare voci su chi sarà il prossimo allenatore del Napoli tra Antonio Conte e Gian Piero Gasperini che sono i nomi in pole per la panchina azzurra.

Allenatore Napoli: sorpresa al Film Scudetto

Ultimissime calcio Napoli - Conte o Gasperini per il ruolo di allenatore del Napoli della prossima stagione, ma anche Italiano e Pioli restano in lista. Occhio alla sorpresa che potrebbe essere dietro l'angolo per chi sarà il nuovo allenatore del Napoli. Da tempo si parla del 4 maggio, la data dell'uscita del Film Scudetto del Napoli prodotto dalla famiglia De Laurentiis e dai prossimi giorni in tantissimi cinema in tutta Italia. L'anteprima del Film Scudetto ci sarà il 3 maggio con la SSC Napoli in presenza per la visione del film.

Proprio per quella data, intanto, potrebbe arrivare l'annuncio importante e tanto atteso dalla tifoseria azzurra sul prossimo allenatore del Napoli. E' chiaro che bisognerà rivoluzionare tutto da qui alla prossima stagione dopo un anno deludente al massimo. Ecco che allora il presidente ADL è pronto a fare un colpo da cinema come solo lui sa fare. Già nelle scorse settimane, il noto giornalista Umberto Chiariello che ha accolto nella sua radio anche il presidente De Laurentiis per parlare di diversi temi, ha svelato un possibile indizio su quella che può essere una sorpresa per i tifosi del Napoli in occasione dell'uscita del film scudetto, ma dove tutti sperano possa arrivare anche la notizia in merito a quello che sarà il nuovo allenatore del Napoli.

Chiariello lo scorso 10 aprile 2024 su Radio Napoli Centrale: "Il 4 maggio è una data commemorativa. Accadrà qualcosa che già sappiamo, esce il film del Napoli, ma occhio al 4 maggio: non dico niente altro...".