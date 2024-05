Conference League, aumentano i premi: quanto può guadagnare il Napoli

Il Napoli spera di arrivare all'ottavo posto di campionato in una stagione disastrosa per evitare i preliminari di Coppa Italia ad agosto e salvare la continuità in Europa con la qualificazione in Conference League. Cambierà anche la Conference League il prossimo anno con l'aumento dei premi da parte della Uefa. Questo quanto analizzato da Calcioefinanza:

ogni vittoria: 400mila euro

ogni pareggio: 133mila euro

dal 1° all'8° posto: 400mila euro

dal 9° al 16° posto: 200mila

spareggi ottavi: 200mila euro

ottavi: 800mila euro (600mila euro in precedenza)

quarti: 1,3mln di euro (1mln di euro in precedenza)

semifinali: 2,5mln di euro (2mln di euro in precedenza)

finale: 4mln di euro (3mln di euro in precedenza)

vittoria finale: 3mln (2mln di euro in precedenza)