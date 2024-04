Chi è Talles Magno che ha stregato Manna: età, ruolo, la grande occasione MLS ed un soprannome pesante | FOCUS

Talles Magno nel mirino del Napoli? A lanciare questa indiscrezione di calciomercato è stato il collega Carlo Alvino che, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato il nome dell’attaccante del New York City tra quelli che sarebbero graditi al nuovo direttore sportivo Giovanni Manna il quale ha già iniziato a lavorare in attesa di capire chi sarà la nuova guida tecnica.

Chi è Talles Magno che piace a Manna: età, ruolo e soprannome

Talles Magno nasce il 26 giugno 2002 a Rio de Janeiro in Brasile. A lanciarlo nel calcio che conta è il Vasco da Gama quando in panchina c’era Vanderlei Luxemburgo che tra l’altro è stato anche CT della Seleçao. L’esordio arriva il 6 giugno 2019 quando aveva ancora 16 anni. Entrò dalla panchina nel match con il Gremio. Al termine di quella annata segna anche due reti. L’anno successivo diventa un titolare inamovibile giocando 30 gare da titolare su 34 con 3 gol e 1 assist. Sempre in quella stagione fa il debutto in Copa Sudamericana. In totale, nella stagione, tra campionato, coppe e campionato statale carioca, gioca 49 gare e oltre ai già citati 3 gol, serve anche 4 assist.

Nell’estate del 2021 viene acquistato dal New York City FC, club del City Football Group, società emiratina “nata” dall’esperienza della famiglia Mansour con il Manchester City, per una cifra di 7 milioni di euro più bonus. La prima stagione non è stata delle migliori mentre in quella successiva è praticamente esploso con 7 gol, 8 assist in 34 presenze. Nel 2023 ha invece fatto 30 presenze, 4 gol e 3 assist.

O’Magico, soprannome che hanno in dato a Talles Magno fin da giovanissimo, è alto 186 centimetri. Dotato di una struttura fisica longilinea, ha nel primo dribbling il suo colpo migliore. Calcia quasi sempre di destro e, dal punto di vista tattico, può giocare in tutte le posizioni dell’attacco. Talles Magno preferisce però giocare largo sulla sinistra per poi accentrarsi e calciare. In MLS ha fatto anche il centravanti. Con il New York City ha un contratto in scadenza nel 2026. In passato è stato già accostato a qualche club italiano; in particolare Milan, Lazio e Bologna. Talles Magno vanta anche 6 presenze nell’U-17 del Brasile.