CorSport - La lista delle squadre che vogliono Osimhen: si muovono anche 4 club inglesi

Calciomercato Napoli - Non c'è solo il PSG sulle tracce di Victor Osimhen. Come si legge nell'edizione online del Corriere dello Sport sull'attaccante del Napoli si stanno iniziando a muovere anche squadre di Premier League. De Laurentiis, il quale tempo fa annunciò la cessione di Osimhen, attende che qualcuno paghi la clausola da 130 milioni di euro. Ecco cosa si legge sul sito del Corriere dello Sport:

"Ora però il Psg è pronto a investirne 90, praticamente 40 in meno della clausola con cui DeLa l’ha blindato grazie al rinnovo del contratto.

Piace, eccome se piace anche in Inghilterra, dove tra le pretendenti s’è aggiunto anche il Liverpool. Dopo il fallimentare quarto di finale d’Europa League contro l’Atalanta e un titolo praticamente sfumato, visti gli ultimi risultati in campionato, i tifosi hanno iniziato a prendersela seriamente con l’uruguaiano Darwin Nuñez, il centravanti uruguaiano dei Reds. A Liverpool è vietato sbagliare e uno come il nigeriano, pensano dalle parti di Anfield, può fare al caso loro per il dopo Klopp. Alla finestra restano anche Arsenal, Manchester United e soprattutto il Chelsea".