Semplici: “Manna è una buona scelta, ma la priorità del Napoli è l’allenatore”

Ultimissime Calcio Napoli - Leonardo Semplici, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Per il Napoli è un’annata difficile. Guardando indietro, senza dubbi, Garcia forse è stato quello che ha fatto meglio. L’annata è stata deficitaria per le aspettative dopo la vittoria dell’anno scorso con Giuntoli e Spalletti alla guida della squadra. Ci sono state motivazioni diverse quest’anno, forse sono state fatte delle scelte non giuste. Dispiace perchè la piazza napoletana meritava un cammino diverso.

Mi auguro per il Napoli che venga scelto un allenatore di grande esperienza e qualità per poter fare un progetto che riporti il Napoli nella classifica che merita. Manna? E’ una buona scelta, ma quella più importante è quella dell’allenatore. Il Napoli può prendere tra i migliori allenatori che ci sono in circolazione. Il mio futuro? Quest’annata l’ho vissuta da spettatore, mi sono informato ed ho girato tanto con la speranza di poter tornare presto ad allenare”.