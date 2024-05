"Passai dei giorni bruttissimi quando feci male fortuitamente Diego". Gasperini e la manata a Maradona in un Pescara-Napoli

Gian Piero Gasperini sembra essere in pole per diventare il nuovo allenatore del Napoli. L'attuale tecnico dell'Atalanta, da calciatore ha già giocato in Campania prima con la Cavese e poi con la Salernitana. In serie A ha vestito la maglia del Pescara e, in uno scontro di gioco, fece male anche a Diego Armando Maradona.

Il Pibe de oro fu costretto all'uso di 4 punti di sutura dopo aver ricevuto un pugno da Gasperini in un'azione di gioco. Maradona dichiarò subito dopo la gara: "La ferita può farmi ancora male, ma non mi fermo. Potrei giocare anche subito, anche con una bocca così". Qualche tempo dopo l'accaduto, Gasperini dichiarò: "Ho fortuitamente fatto male quando giocavo nel Pescara. Ho passato giorni bruttissimi perché Diego per i napoletani è come San Gennaro. Ora lo racconto con il sorriso".