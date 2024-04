Calciomercato Napoli. In attesa di stabilire il nome del futuro allenatore, il club di De Laurentiis è già al lavoro per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Uno dei settori dove si interverrà maggiormente è la difesa, con il nome di Alessandro Buongiorno del Torino sempre in cima alla lista.

Buongiorno-Napoli, gli aggiornamenti

Come riportato dai colleghi di Kiss Kiss Napoli, il club azzurro è pronto all'affondo per Buongiorno: per convincere il Torino sono stati offerti 25 milioni più il cartellino di Ostigard.