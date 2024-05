Annuncio dall'Inghilterra: Klopp ha trovato una nuova squadra

Arriva il clamoroso annuncio dall'Inghilterra riguardo quello che sarà il futuro di Jurgen Klopp che lascerà il Liverpool a fine stagione per firmare con una nuova squadra o restare fermo almeno un anno. L'ex tecnico del Borussia Dortmund ha svelato che potrebbe anche ritirarsi, ma occhio ai colpi di scena.

Calciomercato: Jurgen Klopp torna in una sua ex squadra

Uno dei migliori allenatori al mondo è pronto ad una nuova sfida (forse). Perché tante voci circolano su quella che sarà la scelta del tecnico tedesco che, intanto, a fine stagione saluterà il Liverpool e potrebbe anche fare un clamoroso ritorno. Mentre il Liverpool inizia a guardare al futuro con Arne Slot, sembra che anche Klopp stia valutando alcune nuove opzioni.

Secondo quanto riportato da The Independent, per Klopp ci sarebbe un clamoroso ritorno al Borussia Dortmund. Non nel ruolo di allenatore però, con Terzic che ha deluso le aspettative in campionato ma sta portando la squadra a grandi risultati in Champions League. Per Klopp al Borussia Dortmund ci sarebbe la posizione di "Head of Football", club che ha allenato per sette anni conquistando due volte di fila la Bundesliga, una Coppa di Germania e una finale di Champions League nel 2013, persa contro il Bayern Monaco.

Secondo il noto quotidiano Bild, invece, sembra confermato l'ipotesi dell'anno sabbatico per il tecnico tedesco.