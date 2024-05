Gazzetta - La Roma vuole Gollini: la situazione

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione online della Gazzetta dello Sport, il Napoli non eserciterà il diritto di riscatto del cartellino di Pierluigi Gollini. Per l'estremo difensore ci sarebbe la possibilità di approdare alla Roma:

"Nella Roma non sarà rinnovato il contratto di Rui Patricio e non a caso, dall'arrivo di De Rossi in panchina, il titolare è diventato Svilar che ha risposto alla grande. Adesso i giallorossi sono orientati a puntare su un vice che potrebbe essere Gollini, attualmente al Napoli".