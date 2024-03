Il Napoli si inserisce nella corsa a Ferguson, CorSport: c'è la fila per lo scozzese

Calciomercato SSC Napoli - Il prossimo mercato del Napoli ripartirà da diversi obiettivi, ne parla il Corriere dello Sport. Per Lewis Ferguson, 24 anni, gioiello del Bologna, c’è fila anche per il centrocampista scozzese.

Notizie Serie A - Bill McMurdo, agente di Lewis Ferguson del Bologna, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live con Vincenzo Credendino e Rossella Pezzella per parlare delle ultime di mercato riguardo il suo assistito che oggi veste la maglia del Bologna e che è fortemente ricercato in Italia e all'estero dai migliori club:

"Conosco benissimo Lewis e la sua famiglia, sono stato agente anche di suo padre e di suo zio. Ama completamente la cultura italiana, è immerso nel suo momento e si trova benissimo a Bologna, con i tifosi, la squadra che sta vivendo questo momento stellare.

Non solo Ferguson si trova molto bene con Thiago Motta, ma anche Thiago con Ferguson e lo dimostra il minutaggio e la considerazione che ha di lui. E' assolutamente pronto per giocare per palcoscenici importanti, è quello che vuole fare.

Ferguson fu scartato a 14 anni dai Rangers Glasgow e venne da me a dirmi che questa cosa non l'aveva toccato per nulla e in futuro avrebbe giocato in Serie A. Già a 14 anni aveva come sogno quello di giocare per l'Italia.

Non ci sono ancora stati contatti con il Napoli, ma lui è pronto per giocare la Champions League. E' stato accostato a Napoli, Milan, Juventus, Inter, Lazio, Atalanta ma non ho avuto contatti diretti con loro. Ogni big può essere una possibilità che andremo a valutare in vista della prossima stagione. Ad oggi però ha un contratto con il Bologna e intende rispettarlo".