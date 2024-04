Milan, Sportiello: "Critiche? Il problema è lo scudetto all'Inter, avesse vinto il Napoli..."

“Un commento su questa stagione? Il problema è che è stata l’Inter a vincere lo scudetto, altrimenti non ci sarebbe stato tutto questo caos. Stiamo facendo un ottimo campionato con una media punti importante: c’è delusione per l’Europa League e la Coppa Italia certo, ma il nostro campionato è stato comunque ottimo al netto anche degli infortuni. Se avessero vinto Juventus o Napoli lo scudetto, non ci sarebbe stata tutta questa pressione”; queste le parole di Marco Sportiello, portiere riserva del Milan questa sera in campo contro la Juventus, nel post partita ai microfoni di DAZN.