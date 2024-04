Calzona rivela: "Tifavo Napoli da bambino! Con amici venivo al Maradona in treno, ero minorenne"

Ultime notizie SSC Napoli - Francesco Calzona ha concesso un'intervista ai colleghi di DAZN, alla vigilia di Napoli-Roma. Queste un estratto:

"Napoli? È stato il Napoli la squadra che tifavo da bambino, venivo a vedere da piccolo le partite allo stadio: venivo con i miei amici, eravamo minorenni e salivamo sui treni per venire qui. Avevo il mio idolo che era Massimo Palanca, c'era un motivo in più per venire a vedere le partite. Ora allenare il Napoli è per me motivo d'orgoglio.

Questa è la terza volta che torno a Napoli, ma non mi sono mai staccato: mi sento sempre in debito, perché ogni volta che vengo è una festa! Viviamo un periodo non bellissimo ora, ma è poca la gente, quasi nessuno quando cammini per le strade che ti critica, anzi ti dà una pacca sulla spalla. Tutti. Non credo succeda da tutte le parti".