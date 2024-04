L'arrivo della Roma alla stazione di Afragola: grande accoglienza per i giallorossi | VIDEO

Napoli-Roma, appuntamento domani alle 18.00 allo stadio Maradona.

L'arrivo della Roma alla stazione di Afragola

La squadra di Daniele De Rossi oggi è arrivata in città alla stazione di Afragola dell'alta velocità accolta da tanti tifosi giallorossi residenti in Campania. Clicca sul play in allegato per vedere.