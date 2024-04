Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino racconta l'infortunio di Gollini e svela le possibilità di rientro in vista di Napoli-Roma:

"Ieri ha marcato visita il portiere Pierluigi Gollini per un problema alla spalla sinistra (trauma distorsivo). L'ex Atalanta si è presentato comunque all'appello in ritiro, ma difficilmente oggi rientrerà tra i convocati. Per il resto, l'infermeria azzurra non fa registrare nessun altro inquilino fortunatamente".