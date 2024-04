Probabili formazioni Napoli-Roma: tante assenze per Calzona e De Rossi

Napoli - Si torna in campo con la 34esima giornata di campionato di Serie A e ci sarà Napoli-Roma che vale uno degli ultimi pass per la zona Europa nella classifica di Serie A. Ultimissime notizie di Serie A con le probabili formazioni Napoli-Roma e le possibili scelte di Calzona e De Rossi per la partita del Maradona.

Probabili formazioni Napoli-Roma

Calzona ha lavorato molto sulla fase difensiva visti i numeri delle ultime uscite. Olivera può recuperare ed essere a disposizione ma dal 1’ partirà Mario Rui. In mezzo al campo out Zielinski per un problema alla gamba sinistra. Cajuste in pole su Traoré.

De Rossi è senza gli squalificati Llorente e Paredes: Bove si prepara per partire dall’inizio. Problema anche per Smalling. Dietro torna Ndicka titolare. Tanti pretendenti sulle corsie esterne mentre davanti ancora out Lukaku. Azmoun è in pole.