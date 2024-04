Calzona esalta Hamsik: "Avrei pagato 50€ ad allenamento per vederlo giocare!"

Ultime notizie SSC Napoli - Francesco Calzona ha concesso un'intervista ai colleghi di DAZN, alla vigilia di Napoli-Roma. Queste un estratto su Hamsik:

"Migliori calciatori dell'era De Laurentiis, esclusi quelli attuali? Mi vengono in mente Cavani, Lavezzi, Hamsik, Higuain. E poi Mertens-Insigne-Callejon. Hamsik è secondo me l'eleganza, la bellezza. Avrei pagato 50€ ogni allenamento: era una soddisfazione vedere le sue movenze. Di destro e sinistro calcia allo stesso modo, è elegante nella corsa. Siamo molto amici, amo il suo carattere: riesce a comunicare senza parlare, mi piace tantissimo come persona".