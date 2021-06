Fabian sul mercato? Non ci sono ancora offerte, ma quattro club lo seguiranno tra Europei e forse Olimpiadi

Calciomercato Napoli - L’obiettivo è tagliare il monte ingaggi del 30 per cento, il Napoli al lordo tocca quota 140 milioni. Il centrocampista spagnolo Fabian ha un ingaggio relativamente basso, guadagna 1,5 milioni di euro a stagione, e le discussioni per il rinnovo si sono bloccate prima della pandemia sul rapporto tra lo stipendio e il valore della clausola rescissoria. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

"Tra Europei e probabilmente Olimpiadi ha un’estate come vetrina e può essere la chiave del mercato. Ancelotti per il Real Madrid è un suo grande estimatore, il Barcellona non può pensare al momento ad un grande investimento economico e potrebbe proporre solo contropartite. L’Atletico Madrid ha sempre stimato Fabian, potrebbe partire Saul ma la priorità è De Paul. Rimane il Psg, che sembra aver battuto il Barcellona per Wijnaldum a parametro zero. In passato ci sono stati dei contatti con l’entourage, offerte non ce ne sono ancora ma è Fabian il potenziale tesoretto azzurro"