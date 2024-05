Dalla Spagna - Niente Napoli per Dovbyk, il Girona ha detto al suo agente che è incedibile

Calciomercato Napoli. Artem Dovbyk, attaccante rivelazione del Girona, è uno degli obiettivi del Napoli in vista della prossima stagione. Il centravanti ucraino potrebbe laurearsi Pichici de La Liga ed è attenzionato da diversi club europei.

Napoli-Dovbyk, stop del Girona

Dalla Spagna ed in particolare dal quotidiano AS, arrivano però importanti aggiornamenti che coinvolgono indirettamente anche il Napoli: secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo, l'agente Lyundovskiy (procuratore del centravanti) ha informato i dirigenti del Girona sulle proposte ricevute finora, ma il sodalizio catalano ha informato il rappresentante che Dovbyk continuerà a giocare per il Girona per un altro anno. Ha contrassegnato il giocatore come incedibile per almeno un'altra stagione.