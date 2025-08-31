Sorpresa Lookman, un top club europeo tenta il colpo last minute dall'Atalanta!

Ultime calciomercato - Ademola Lookman è stato al centro di un’estate incredibile di mercato, dopo quanto accaduto con l’Inter. Secondo The Athletic negli ultimissimi minuti c’è stato un approccio del Bayern Monaco che sta prendendo in considerazione l’ipotesi del colpo Lookman nelle ultime ore di mercato.

La proposta sarebbe quella di un prestito con commissione considerevole più opzione di acquisto a un prezzo significativo. L'attaccante 27enne sta valutando le opzioni e rimane intenzionato a lasciare l'Atalanta.



