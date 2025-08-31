"Quasi sempre in ritardo e fuori posizione". Juan Jesus bocciato da un solo quotidiano, voti e pagelle
Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del difensore del Napoli Juan Jesus in Napoli-Cagliari? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.
- Gazzetta dello Sport 6 Solita esperienza al servizio della squadra. Cerca anche qualche imbucata intelligente per le punte, si danna. Esce dopo aver preso l’ammonizione.
- Corriere dello Sport 6 Attento in copertura e nel primo tempo con un paio di interventi tempestivi evita guai. Giallo prima di uscire.
- Tuttosport 5 Si fa anticipare spesso e volentieri da Sebastiano Esposito e dagli altri attaccanti rivali, quasi sempre in ritardo e fuori posizione. Esce nella ripresa subito dopo il giallo preso per un brutto fallo su Borrelli.
- Repubblica 6 Utile e attento in marcatura, sostituito dopo l'ammonizione.
- Il Mattino 6 Segue maggiormente i movimenti di Sebastiano Esposito, assorbe bene anche eventuali inserimenti e copre lo spazio lasciato da Spinazzola in costante progressione
- Corriere della Sera 6
