"Quasi sempre in ritardo e fuori posizione". Juan Jesus bocciato da un solo quotidiano, voti e pagelle

Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del difensore del Napoli Juan Jesus in Napoli-Cagliari? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

  • Gazzetta dello Sport 6 Solita esperienza al servizio della squadra. Cerca anche qualche imbucata intelligente per le punte, si danna. Esce dopo aver preso l’ammonizione.
  • Corriere dello Sport 6 Attento in copertura e nel primo tempo con un paio di interventi tempestivi evita guai. Giallo prima di uscire.  
  • Tuttosport 5 Si fa anticipare spesso e volentieri da Sebastiano Esposito e dagli altri attaccanti rivali, quasi sempre in ritardo e fuori posizione. Esce nella ripresa subito dopo il giallo preso per un brutto fallo su Borrelli.
  • Repubblica 6 Utile e attento in marcatura, sostituito dopo l'ammonizione. 
  • Il Mattino 6 Segue maggiormente i movimenti di Sebastiano Esposito, assorbe bene anche eventuali inserimenti e copre lo spazio lasciato da Spinazzola in costante progressione
  • Corriere della Sera 6
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo MilanMilanECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 10º

    logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
