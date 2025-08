Brest, Roy: "Napoli fortissimo, con Conte ho scherzato prendendo un caffè! Giocare con noi gli ha portato fortuna, su De Bruyne e Lang..." | ESCLUSIVA

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Napoli-Brest 1-2 è la terza uscita ufficiale stagionale della squadra 2025/26 di mister Antonio Conte, la terza amichevole della nuova stagione che ha visto i francesi espugnare lo stadio Patini di Castel di Sangro ad un anno di distanza dall’amichevole terminata 1-0 con gol di Raspadori nel 2024.

In esclusiva ai microfoni di CalcioNapoli24 parla Eric Roy, allenatore del Brest, che ci racconta la prestazione dei propri calciatori ma anche la conversazione con il suo omologo Antonio Conte, e la sua valutazione su calciatori come Kevin De Bruyne e Noa Lang in vista della prossima stagione agonistica.

Innanzitutto complimenti per la vittoria contro un avversario prestigioso come il Napoli. Che partita è stata la vostra?

“Penso che abbiamo giocato una buona partito, abbiamo dimostrato di essere migliorati rispetto all'anno scorso, quando soffrivamo molto di più e non riuscivamo a esprimere molto in attacco. E oggi è stata una partita completa: è ovvio che contro un Napoli così forte non possiamo dire di aver dominato. Siamo stati realisti e, credo, abbiamo giocato una partita completa, con molti giovani che sono entrati in campo nel secondo tempo. Quindi è positivo ciò che ne scaturisce”

Ha incontrato Antonio Conte? Cosa vi siete detti?

“Ho parlato con Antonio prima della partita, abbiamo preso un caffè insieme mentre le due squadre si riscaldavano. È un grande piacere, per noi era una partita significativa venire a giocare qui col Napoli. L'abbiamo fatto l'anno scorso, penso che volesse giocare di nuovo contro di noi perché gli ha portato fortuna, visto che è stato campione a fine stagione, e dobbiamo dargli un grande pollice in su perché diventare campione, perdendo Kvaratskhelia e giocando contro squadre come Inter e Juve che hanno più risorse, è stata una sfida tremenda per lui, un grande traguardo”

Ad un certo punto sembrava che Kevin De Bruyne stesse giocando da solo contro tutta la vostra squadra.

“Kevin è un grande campione. Penso che sia un'opportunità straordinaria per il Napoli poter contare su un giocatore di quella qualità, di quel calibro. Ovviamente non è ancora al 100% e diventerà più forte, un po' come tutto il Napoli che forse è un po' indietro rispetto a noi in termini di preparazione. Ma in ogni caso, per noi, è comunque prestigioso venire a vincere qui”.

Presentando la partita, aveva indicato Noa Lang come uno degli uomini più pericolosi.

“Sì, perchè abbiamo giocato contro di lui l'anno scorso in Champions League, quando abbiamo giocato contro il PSV, quindi lo conoscevamo bene. È un giocatore che abbiamo studiato molto: è piuttosto creativo, capace di fare la differenza. Stasera siamo riusciti a contenerlo bene. Forse non è al 100%, ma questo tipo di partita gli permetterà di progredire collettivamente, e soprattutto fisicamente. È un buon acquisto, comunque nel Napoli ci sono solo buoni giocatori. Sono giocatori che possono essere invidiati da altri allenatori”

Forse il Napoli era un po’ stanco nel primo tempo?

“Sì, ma penso che sia un po' normale, siamo in un periodo di preparazione in cui c'è necessariamente molto lavoro di base. In Italia i carichi di allenamento sono molto alti, molto significativi durante la preparazione. Quindi potremmo anche aver beneficiato un po' dei muscoli appesantiti del Napoli. In ogni caso, non ci lamentiamo perché immaginavamo che la partita sarebbe stata difficile per noi”

L’anno scorso Napoli e Brest hanno giocato qui a Castel di Sangro. Il Brest preparava la Champions League ed il Napoli iniziava la stagione che l’ha portato a vincere lo scudetto. Magari accade di nuovo.