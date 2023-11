Calciomercato Napoli - Il giornalista di calciomercato.com e TeleLombardia, Pasquale Guarro, parla del futuro della panchina del Napoli con questo tweet:

"Napoli, Per Mazzarri sette mesi di contratto perché De Laurentiis non ha smesso di lavorare su Conte. Dopo il 'no' di Antonio al presidente per la stagione in corso, ci sono stati altri contatti per il prossimo anno. È lui il prescelto di Aurelio De Laurentiis, ma la strada è ancora lunga".