Annuncio di calciomercato prima di Roma-Genoa e riguarda la panchina rossoblu dove ci sarà ancora Alberto Gilardino, accostato - seppur timidamente - tra gli altri anche al Napoli.

Accostato al Napoli, Gilardino rinnova col Genoa

Il futuro per l’allenatore sarà ancora in Liguria. A riferirlo è Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, intervenuto a DAZN nel pre partita: “Gilardino ha firmato stamattina, lo possiamo dire: dunque è ufficiale. Sarà l’allenatore del Genoa per i prossimi due anni”.