Nuovo allenatore Napoli, Cammaroto: "Depistaggio ADL, sta trattando con lui"

Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine ha scritto del nuovo allenatore degli azzurri:

"Depistaggio d'autore. La potremmo definire così la dichiarazione fatta giovedì scorso da Aurelio De Laurentiis sul futuro della panchina del Napoli. Di vero e di certo c'è che incombe una ricostruzione totale ma per il resto il presidente ha voluto sviare tutti dall'attuale situazione: Antonio Conte era e rimane il primo obiettivo per la panchina del Napoli. Se poi andrà in porto o meno l'affare è un'altra storia e si vedrà, non ci sono certezze al momento, ma la trattativa tra il Napoli e Conte prosegue, arrivano conferme autorevoli in tal senso anche in queste ore.

Si discute la parte economica e progettuale. Conte è la prima scelta di Adl, che ha voluto allontanare l'attenzione da questa trattativa per allentare la pressione mediatica e d'altronde la storia insegna che tante volte Adl ha fatto l'opposto di si era detto o di ciò che lui stesso aveva fatto trapelare".