Brusca frenata, Conte infastidito: la mossa di ADL può far saltare tutto

Calciomercato Napoli - Antonio Conte e il Napoli potrebbero non arrivare mai al matrimonio definitivo. Dopo i rifiuti di ottobre e gennaio da parte del tecnico ora è arrivata la brusca frenata per una mossa di De Laurentiis.

Allenatore Napoli: Conte frena, il motivo

Arriva la frenata della trattativa che avrebbe portato Conte al Napoli. Dopo l'incalzante assalto dei giorni scorsi, arriva la brusca frenata da parte del tecnico pugliese, come svela l'edizione de Il Mattino.

Conte sarebbe rimasto piuttosto infastidito del casting in panchina in corso da parte di De Laurentiis per il ruolo di prossimo allenatore del Napoli. Non siamo alla rottura delle trattative, ma poco ci manca e nelle ultime ore è calato il silenzio.

Segnale di De Laurentiis che ha iniziato a virare sulle altre piste e che pare confermare che l'affare con Conte sia caduto in un limbo. Forse, solo un dribbling di De Laurentiis, forse solo un escamotage per spegnere i riflettori su una operazione di cui si sa anche troppo.