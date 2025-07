Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia sul calciomercato del Napoli:

“Il Napoli sta valutando un esterno offensivo. Si sono fatti molti nomi, alcuni non confermati come Nusa che costa 50 milioni e non c’è stato alcun ritorno su Chiesa. Gli azzurri faranno prima delle cessioni, Simeone piace molto al Torino”.