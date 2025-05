Parma-Napoli, vigilia infuocata! Centinaia di tifosi napoletani hanno atteso oggi l'arrivo della squadra a Capodichino, dove il Napoli si è imbarcato per volare a Parma. Domani sera ore 20:45 il fischio d'inizio al Tardini per la penultima giornata di campionato e una delle partite più importanti di tutta la stagione. Il Napoli deve vincere per puntare dritto allo scudetto e questa è stata la carica suonata dai tifosi napoletani all'aeroporto di Capodichino. Guarda il video di CalcioNapoli24.