Cm.com - Corsa scudetto, la griglia di partenza: Napoli davanti a tutti anche senza Lukaku

Ultime calcio Napoli - La griglia di partenza è sempre più difficile da stilare prima della fine del mercato. Vediamo la griglia secondo calciomercato.com:

"Nuova sfida per Conte: dopo aver vinto lo scudetto con tre club diversi, punta al secondo titolo consecutivo al centro-sud, impresa mai riuscita a nessuno. Resiste la tendenza a favorire i campioni in carica, ma con meno trasporto. Il tema principale: i goal. Già l’anno scorso Conte dovette “trovare” nei centrocampisti quelli che non arrivavano dagli attaccanti. Ora partirà senza i 14 di Lukaku, i 6 di Raspadori e i 5 di Kvaratskhelia: 25 su 59, quasi la metà. Basteranno De Bruyne e Lucca a compensare le cessioni e l’assenza di Lukaku?

Per il Milan, dopo un’annata disastrosa, l’obbligo è lottare per lo scudetto, non vincerlo. Per l’assenza delle coppe, la storia, l’allenatore e i 15 titolari. In uno spogliatoio ripulito, Modric porta classe, esperienza e leadership. Jashari, oscurato dal croato nel debutto, dovrà mostrare personalità. L’Inter ha più enigmi da risolvere. Per vincere lo scudetto in una big al primo anno bisogna essere allenatori top: Mourinho, Allegri, Conte gli unici dal Duemila. Il campo dirà se Chivu lo è già e se la società lo metterà nelle condizioni di dimostrarlo. Tra blackout e gol subiti lo scudetto bis è volato a Napoli, per cancellare i dubbi serve un altro difensore, possibilmente veloce. Diouf ha cambio di passo ma limiti tecnici e di dinamismo. Non sarà subito decisivo.

La Juventus parte con meno aspettative rispetto all’agosto 2024. Bremer il miglior acquisto, Conceiçao e Kolo Muani troppo costosi e discontinui. Il club paga ancora Giuntoli, con un centrocampo debole e pochi gol. Tudor promette impegno, ma basterà per avvicinare le big?"