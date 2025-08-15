Summit ADL-Conte oggi a Ischia! Repubblica anticipa: ecco di che cosa parleranno

Conte e De Laurentiis

Conte e De Laurentiis si incontrano oggi a Ischia dopo il ritiro

Calciomercato Napoli, ultime notizie: l'infortunio di Romelu Lukaku potrebbe cambiare le strategie del club partenopeo, forse costretto a tornare sul mercato per acquistare un nuovo centravanti. Lo conferma l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica, in attesa di saperne di più sulle condizioni di Lukaku:

Adesso bisognerà capire l’entità dello stop di Lukaku, un totem per l’allenatore per il modo in cui interpreta il ruolo. Lucca ha risposto bene segnando un gol, ma se Big Rom dovesse fermarsi a lungo, potrebbe cambiare nuovamente la strategia di mercato (De Laurentiis e Conte ne parleranno già oggi a Ischia, dove si ritroveranno per qualche giorno di relax) con la possibilità di aggiungere un altro attaccante in organico dopo l’addio di Simeone e Raspadori, due protagonisti dello scudetto rimasti nel cuore dei tifosi.

Molto dipenderà da quello che si diranno oggi a Ischia il presidente Aurelio De Laurentiis e l'allenatore Antonio Conte: certamente tra i temi di cui parleranno ci sarà l'infortunio di Lukaku e l'eventuale sostituto.

 Qualora fosse confermata la lesione, il Napoli dovrebbe valutare la possibilità di un nuovo innesto offensivo

