Il Napoli piomba su Andy Diouf! Sky: nome caldissimo, primi contatti con il Lens

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: spunta un nuovo nome per il centrocampo del Napoli! Si tratta di Andy Diouf, classe 2003 del Lens.

Diouf è un centrocampista francese di origini senegalesi, cresciuto nelle giovanili del Rennes. Dopo una breve esperienza al Basilea, si è trasferito al Lens dove ha un contratto fino al 2028. Ecco quanto riporta Sky Sport:

Tra i calciatori che il Napoli sta seguendo per il centrocampo il più caldo è Diouf del Lens, giovane classe 2003. Ci sono già stati i primi contatti tra Napoli e Lens

Su Andy Diouf al Napoli si esprime anche Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista di Sky: