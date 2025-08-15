Accostato al Napoli, talkSport - No del Chelsea all'offerta del Borussia Dortmund per Chukwuemeka: il motivo

Ultime calcio Napoli - Nei giorni scorsi, Carney Chukwuemeka è stato accostato al Napoli come rinforzo per questa sessione di calciomercato estiva. Aggiornamenti, però, arrivano da Alex Crook, giornalista di talkSport.
Alex Crook, giornalista di talkSport, scrive sul proprio profilo X:
"Il Chelsea ha respinto un'offerta di prestito dal Borussia Dortmund con l'obbligo di acquistare un valore superiore a 15 milioni di sterline per Carney Chukwuemeka. Chukwuemeka è desideroso di tornare a Dortmund".