Napoli-Lens, primi contatti per Diouf! Sky: nuovi colloqui previsti per domani

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: primi contatti con il Lens per Andy Diouf! Lo rivela il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, che conferma come il Napoli abbia deciso di puntare forte sul centrocampista francese classe 2003.

Di Marzio ne parla sul suo sito ufficiale:

Il Napoli ha messo nel mirino Andy Diouf. Ci sono stati primi contatti tra il club azzurro e il Lens. Nella giornata di domani, 16 agosto, le parti avranno un nuovo incontro per parlare del giocatore classe 2003.

Diouf può essere per la formazione di Antonio Conte il centrocampista under da inserire in lista senza fare prima una cessione.