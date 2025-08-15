SportMediaset - Spunta la pista Diouf per il Napoli: distanza minima con il Lens, ecco la prima offerta

Ultime calcio Napoli - Il Napoli ha messo nel mirino Andy Diouf, 22enne centrocampista francese in forza al Lens. La trattativa sta procedendo spedita, con il ds Manna che avrebbe fatto recapitare al club transalpino una prima offerta da 20 milioni di euro.

Diouf piace al Napoli, inviata la prima offerta

Come riporta Sportmediaset, poco meno dei 25 richiesti per il classe 2003 seguito anche in Premier League. L'intenzione del Lens è quella di inserire una percentuale sulla futura rivendita. Nel giro della nazionale Under 21 francese, Diouf verrebbe inserito nella lista degli under in vista della nuova stagione. Dettaglio non banale, dato che nei piani del Napoli c'è l'idea di regalare a Conte almeno un altro rinforzo pesante in attacco.