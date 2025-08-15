Sky - Cheddira può partire, un nuovo club di serie A ha chiesto informazioni

Calcio Mercato  
Sky - Cheddira può partire, un nuovo club di serie A ha chiesto informazioni

Ultime calcio Napoli Cheddira può partire ma resterà in Italia e nel massimo campionato

Ultime calcio Napoli - Walid Cheddira può lasciare il Napoli e piace ora all'Udinese. Contatti in corso tra le parti, come riferito da Sky Sport.

Cheddira può lasciare il Napoli

Cheddira è uno dei tanti giocatori in uscita dal club azzurro e si lavora a una risoluzione:

"Walid Cheddira nel mirino dell’Udinese: il giocatore marocchino non rientra nei piani del Napoli, con il club azzurro che ascolta proposte per la cessione. Ora l’attenzione si sposta sull’Udinese, che è in vantaggio nella corsa all’attaccante. I bianconeri hanno intensificato i contatti con il club azzurro e spingono per ottenere il sì del Napoli, con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo con un giocatore esperto sia del campionato italiano sia dell’esperienza internazionale maturata all’Espanyol. Il futuro di Cheddira, reduce dal prestito in Spagna e dall’esperienza al Frosinone, potrebbe quindi definirsi nelle prossime settimane".

Walid Cheddira
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top