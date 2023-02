Primavera, Napoli-Frosinone 0-0: palo degli ospiti! Solo il legno evita la beffa | DIRETTA

Ultimissime Calcio Napoli - Calendario pieno per la SSC Napoli sabato 25 febbraio, perché giocheranno sia la prima squadra che la Primavera.

Se il gruppo di Luciano Spalletti è infatti atteso alle 18.00 al Castellani per la 24esima giornata di Serie A contro l'Empoli, alle 14.30 scendono in campo anche gli azzurrini di Nicolò Frustalupi per la 21esima giornata in casa contro il Frosinone.

I primi giocano per il sogno scudetto, i secondi, invece, per sfuggire allo spettro della retroscessione. Potrete seguire su CalcioNapoli24.it la diretta testuale del match di Cercola.

Primavera, Napoli Frosinone 0-0: la diretta testuale

82' - Cambi Frosinone: dentro Pera e Macej per Maura e Milazzo.

80' - Palo Frosinone! Selvini con un destro estemporaneo dalla sinistra fulmina Boffelli, solo il legno nega il gol ai ciociari.

79' - Spavone lanciato in profondità, Maestrelli chiude bene.

73' - Cambi nel Frosinone: fuori Condello, dentro Pozzi.

72' - Il Napoli cresce nella ripresa, cross di Marchisano e Palmisani che concede corner.

70' - Sinistro di Koffi, palla in mezzo per Marchisano ma la difesa del Frosinone ci mette una pezza: sugli sviluppi dell'azione pallone su Alastuey ma l'impatto è insufficiente e Palmisani blocca.

66' - Altro cambio nel Napoli: fuori Rossi, dentro Koffi.

63' - Rossi si divora di nuovo il gol! Azione prolungata nell'area di rigore del Frosinone, Spavone salta l’uomo e mette al centro, il pallone arriva all'ex Milan che di destro angola troppo da posizione centrale e manda fuori.

61' - Spavone ci prova con un colpo di testa, palla alta.

60' - Cambi in vista per le due squadre: il Napoli inserisce Marchisano per Boni. Ferrieri e Voncina per Rosati e Afi Ayoub nel Frosinone.

59' - Milazzo sfiora il vantaggio per il Frosinone! Cross dalla sinistra, Milazzo tutto solo colpisce col piattone destro e pallone sull'esterno della rete.

57' - Gioielli di testa colpisce male dopo un cross dalla sinistra, buona occasione non concretizzata.

55' - Buona idea di Boni sulla fascia destra, su suggerimento di Spavone: ne scaturisce un corner per gli azzurri, ma Sahli mette fuori in acrobazia.

53' - Acampa si guadagna un calcio di punizione sul lato corto dell'area di rigore, ma il Napoli non lo sfrutta.

50' - Alastuey disturba la manovra del Frosinone, il cross dalla sinistra è preda dei guantoni di Boffelli.

46' - Boffelli risponde a Peres, corner per il Frosinone.

15.34 - Inizia la ripresa!

15.20 - Termina il primo tempo, poche emozioni e le chance avute non sono state sfruttate dalle due squadre.

45' - Due minuti di recupero.

41' - Chance Frosinone! Maura è da solo in area, ma impatta male e di testa manda incredibilmente alto.

39' - Frosinone pericoloso: ci prova Afi Ayoub di testa, ma la palla è alta.

38' - Boni corre sulla fascia destra, l'azzurro lascia partire un cross sbilenco che termina dietro la porta.

35' - Troppo solo Rossi in avanti, l'attaccante azzurro lotta per conquistare un pallone ma commette fallo. Sul capovolgimento di fronte, Hysaj scarica di testa su Boffelli per anticipare.

31' - Il Napoli ci riprova: Rossi serve Boni, Rosati lo anticipa prima del tiro.

30' - Primo ammonito del match: è Rosati del Frosinone per una trattenuta.

30' - Il Frosinone di Gorgone occupa meglio il campo, match in equilibrio.

24' - Hysaj resta a terra dopo una scarpata involontaria a seguito di un contrasto: sanitari in campo

23' - Il Frosinone si fa vedere ancora in avanti: ci prova Condello, blocca il portierino azzurro Boffelli.

22' - Buona occasione per il Frosinone: Selvini va al tiro, Hysaj chiude in corner opponendosi.

18' - Ripartenza Frosinone, ma Cangianiello spreca tutto con un destro dalla distanza ampiamente fuori.

17' - Duro contrasto a metà campo, Gioielli compie fallo ma non viene ammonito.

16' - Uscita acrobatica di Boffelli, che si tuffa di testa su un lancio lungo del Frosinone

15' - Il Napoli continua ad avere dalla sua l'inerzia della partita, ma la squadra di Frustalupi non riesce a trovare la chance giusta per andare in porta.

10' - Barba lancia Spavone dalla trequarti, palla troppo lunga e rimessa dal fondo per il Frosinone.

9' - Tiro cross di Rossi, blocca senza problemi Palmisani tra i pali.

5' - Occasione Napoli! Hysaj lancia Spavone, profondo per Rossi che davanti al portiere si fa recuperare da un difensore e spreca l'opportunità.

3' - Il Napoli gestisce il pallone dalle retrovie, cercando la profondità per Rossi.

14.33 - Calcio d'inizio! Il Frosinone gioca il primo pallone.

14.32 - Qualche minuto di ritardo per via della riparazione di una porta.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI: Boffelli, Barba, Acampa, Boni, Hysaj, Obaretin, Spavone, Alastuey, Rossi, Gioielli, Sahli. A disposizione: Turi, Giannini, Pesce, Castorina, Mutanda, Marchisano, Sequino, Marranzino, D’Avino, Koffi, Russo, Nosegbe, Bonavita, Lamine. Allenatore: Frustalupi

FROSINONE: Palmisani, Rosati, Kamensek, Selvini, Milazzo, Cangianiello, Condello, Maestrelli, Peres, Afi Ayoub, Maura. A disposizione: Di Chiara, Jirillo, Stefanelli, Zettera, Gomes, Ferrieri, Pozzi, Macej, Gozzo, Stazi, Pera, Voncina. Allenatore: Gorgone.