Manchester City-Napoli: vi portiamo negli spogliatoi dell’Etihad Stadium | VIDEO CN24

Con queste immagini vi portiamo all’interno dello spogliatoio dell’Etihad Stadium, dove domani si disputerà Manchester City-Napoli, prima sfida di Champions League della stagione per entrambe le squadre.
Pep Guardiola guiderà i padroni di casa, mentre Antonio Conte sarà alla guida del Napoli. Le immagini mostrano lo spogliatoio riservato agli ospiti, già allestito con il logo del Napoli.
A seguire, vi mostriamo anche il tunnel d’ingresso al campo, un passaggio affascinante che conduce direttamente al terreno di gioco dello stadio.