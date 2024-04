Se c’è un problema nel Napoli, non è l’attacco: la doppia arma di Calzona

Ultime notizie Napoli - Se c’è un problema nel Napoli, non è l’attacco. Non lo è con la gestione Calzona, che viaggia a 2,14 gol a partita (15 in 7 partite), lo era con Mazzarri - 0,75 di media -, mentre con Garcia si viaggiava a due segnature ma partita dopo partita si aprivano spaccature notevoli.

Con Calzona, però, è aumentato il peso specifico del reparto offensivo. Si fa sempre gol, ma lo fanno gli attaccanti prima di tutto. Perchè Osimhen, Kvaratskhelia, Raspadori e Politano hanno influito sull’80% del bottino di reti del Napoli. Un dato diverso dalle gestioni Garcia e Mazzarri: con entrambi la percentuale era del 75%, ma a variare erano i numeri totali (24 in 12 match il francese, 8 in 12 con il toscano).

Che il Napoli debba aggrapparsi a qualche certezza per coltivare aspirazioni europee è il minimo, anche se ciò significa racchiudere il ruolo di terminale offensivo in pochi giocatori: non è più il gruppo di Spalletti che vedeva il 64,9% delle reti (50 su 77) messe a segno dal reparto degli attaccanti, è quello della diarchia Osimhen-Kvaratskhelia, a quota 9 gol sui 15 totali nelle sette partite dell’era Calzona.

Mantenere questo ritmo varrebbe l’Europa, la doppia arma per tenere aperta la striscia di partecipazioni alle competizioni UEFA. Magari evitando di concentrarne 10 in sole due partite, come accaduto con Sassuolo e Monza.

Calzona 15 gol in 7 partite

Osimhen 5

Kvaratskhelia 4

Raspadori 2

Juan Jesus

Politano

Zielinski

Rrahmani

Garcia 24 gol in 12 partite

Osimhen 6

Politano 5

Raspadori 3

Kvaratskhelia 3

Di Lorenzo

Zielinski

Simeone

Ostigard

Gaetano

Elmas

Mazzarri 8 gol in 12 partite

Kvaratskhelia 3

Elmas

Osimhen

Politano

Rrahmani

Ngonge

Spalletti 50 gol su 77 totali