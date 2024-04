Sky - Nuovo allenatore Napoli, short list con tre nomi: De Laurentiis ha ora le idee più chiare

Calciomercato Napoli - Gianluca Di Marzio, nel corso dei festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter, ha parlato del futuro della panchina di Napoli e Milan ai microfoni di Sky Sport:

"Panchina Milan? Credo che questa possa essere una settimana importante, almeno per restringere la lista. Perché Gerry Cardinale era in tribuna al derby, era a Milano e da oggi ogni momento sarà buono per incontrare Ibra, Moncada e Furlani, per cercare di definire l'identikit del nuovo allenatore del Milan.

Forse servirà meno tempo per l'allenatore del Napoli: lì le idee sono più chiare, la lista s'è ristretta a tre nomi, con Conte, Gasperini e Pioli. Dico che è più vicina la scelta del nuovo allenatore del Napoli che quella del nuovo allenatore del Milan".