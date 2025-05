"Finale per cuori forti ma stasera i rimpianti sono tutti per @Inter che si fa rimontare 2 volte da @OfficialSSLazio .Il pari non era il risultato che @sscnapoli voleva a Parma ma potrebbe essere un punto di platino. Certo il rigore revocato dal Var, visti altri gol,grida vendetta".

Questo il tweet del giornalista RAI, Enrico Varriale, post Parma-Napoli 0-0.