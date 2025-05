Guarda la reazione dei tifosi napoletani durante e dopo la partita di stasera Parma-Napoli 0-0 e Inter-Lazio 2-2. Il pareggio in extremis dei biancocelesti regala al Napoli il primo posto in classifica nonostante il pari a reti inviolate al Tardini e i tifosi napoletani in strada reagiscono così.