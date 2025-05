A Sky Sport, l’ex attaccante Paolo Di Canio commenta così gli episodi da moviola di Inter-Lazio, terminata 2-2 a San Siro

“Il rigore per la Lazio è grande come una casa, fa volume col braccio, è l’atteggiamento di Bisseck proprio che è sbagliato. Bisogna sapersi comportare a livello di tattica difensiva, quel braccio non può essere lì, perché fa il salto Bisseck?