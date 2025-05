Beppe Bergomi, intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, ha parlato così dopo il pareggio tra Inter e Lazio commentando così gli episodi arbitrali: "Bisseck? Il problema è sempre quello: non è naturale stare con le braccia dietro, le avesse avute giù per me non fa quel movimento lì.

Invece stando così, poi allarga ed è rigore. La spinta di Rovella su Bisseck nel primo tempo? Sono due mani, si è preso un grande rischio. Se la rivediamo a velocità normale sembra ancora più evidente".