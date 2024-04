Durissimo faccia a faccia Calzona-Napoli: chi non darà l’anima sarà fatto fuori! Giocatori e dirigenti riuniti senza De Laurentiis

Ultime notizie SSC Napoli - Mancano cinque giornate e Napoli si aspetta una reazione d’orgoglio dalla squadra, come scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

È su questo punto che l'allenatore Francesco Calzona ha spinto tanto lunedì:

"Durissimo faccia a faccia con tutto il mondo Napoli: giocatori e dirigenti, tutti riuniti ma senza il presidente De Laurentiis. Calzona non è disposto ad alzare bandiera bianca, lavorerà e lotterà per dimostrare il suo valore, per difendere l’onore della città e del club. Senza più guardare in faccia a nessuno: chi non darà l’anima, sarà fatto fuori. A partire da domenica, tutti sotto esame"