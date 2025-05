Parma-Napoli 0-0 e Inter-Lazio 2-2, finale al cardiopalmo per la penultima giornata di Serie A. Alla fine la spunta il Napoli che pur non vincendo conserva il primo posto in vetta alla classifica e rimanda il discorso scudetto alla prossima settimana. Intanto guardate la divertentissima reazione del comico napoletano Peppe Iodice subito dopo il triplice fischio finale.