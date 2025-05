Rivieccio: "Persino il primo Napoli di Mazzarri mi divertiva più di quello attuale. Fatemi dire una cosa sulla querelle stadio"

L’attore Gino Rivieccio ha rilasciato un’intervista a Il Mattino. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli di Conte non mi convince? L’impegno è stato indiscutibile. Ma, sarà perché sono uomo di spettacolo, io quando guardo una partita voglio divertirmi e in questa stagione mi è capitato poche volte. Con il Milan a Milano, a Bergamo, in casa con Juve e Inter e poco altro. Mi piaceva di più il Napoli di Sarri, di Spalletti, persino del primo Mazzarri.

Centro sportivo? Si continuerà a Castel Volturno, un centro di allenamento non si improvvisa pochi mesi prima della nuova stagione. In futuro sarà predisposta una nuova casa del Napoli. Il presidente ci ha abituato a mantenere le promesse.

Questione stadio? Sembra una telenovela con degli sceneggiatori bravissimi, visto da quanto tempo va avanti. Di questo passo le alternative sono due: o giochiamo in qualche spiazzo oppure ho un appezzamento di terra a San Felice a Cancello, lo metto a disposizione gratis”.