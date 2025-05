UFFICIALE - Il Cagliari è salvo! Arriverà a Napoli senza obiettivi in classifica

Parma-Napoli 0-0 e Inter-Lazio 0-0, gli azzurri restano primi in classifica ma lo scudetto è rimandato all'ultima giornata di campionato. La settimana prossima si gioca Napoli-Cagliari e sarà sufficiente ottenere una vittoria affinché il Napoli sia proclamato campione d'Italia 2024-2025.

Nonostante le difficoltà riscontrate al Tardini, dove la squadra è apparsa molto affaticata, c'è una buona notizia in vista della prossima e ultima partita: il Cagliari è aritmeticamente salvo. Centrato l'obiettivo salvezza, il Cagliari in trasferta a Napoli non avrà nulla da giocarsi in questo finale di Serie A e questo potrebbe giocare a vantaggio degli azzurri, che invece daranno il tutto per tutto per la vittoria.