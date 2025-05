Franco Causio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport sul futuro di Conte e sull'ipotesi di un ritorno alla Juve:

"Antonio è l’uomo giusto per qualsiasi grande squadra. Lo dice la sua storia: dove è andato ha sempre fatto bene e soprattutto ha vinto. Conte è una garanzia per chi vuole arrivare in alto e lottare per i massimi traguardi. La forza di Antonio è che fa i fatti, a differenza di tanti suoi colleghi che si riempiono di belle parole ma poi non ottengono risultati".